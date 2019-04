NBA: Jakob Pöltls Spurs verlieren in Auftakt-Serie daheim

Für die San Antonio Spurs hat es am Samstag die erste Heimniederlage in den NBA-Play-offs gesetzt. Nach einem 103:117 gegen die Denver Nuggets steht es in der "Best of seven"-Serie nunmehr 2:2. Jakob Pöltl vermisste Aggressivität in der Defensive bei seinem Team. Spiel fünf steigt am Dienstag in Colorado.

Die Spurs hatten den besseren Start und führten nach dem ersten Viertel mit 34:22, gaben den Vorsprung jedoch bis zur Pause (54:54) aus der Hand. Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Gäste das Kommando und rissen die Partie an sich. Somit stand für San Antonio im 200. Play-off-Heimspiel der Klubgeschichte am Ende eine Niederlage zu Buche.