Nächster Basketball-Star in der NBA an Corona erkrankt

Ob das am 30. Juli gut gehen wird? Ende des Monats soll die NBA wieder starten. Doch die beste Basketball-Liga der Welt kämpft mit vielen Corona-Infektionen.

Heute hat Houston-Star Russell Westbrook bekannt gegeben, dass er mit dem Coronavirus infiziert ist. Via Twitter teilte der 31-Jährige von den Rockets mit, dass er vor der Abreise seiner Mannschaft nach Orlando positiv getestet worden sei.

In Florida will die US-Profiliga ihre wegen der Corona-Pandemie unterbrochene Saison vom 30. Juli an in einem geschlossenen System im Freizeitpark Disney World ohne Kontakt zur Außenwelt fortsetzen. Alle Beteiligten unterziehen sich dabei regelmäßigen Coronatests.

In Quarantäne

„Ich fühle mich derzeit gut, bin in Quarantäne und freue mich darauf, mich meinen Teamkollegen wieder anzuschließen, wenn ich wieder entlastet bin“, schrieb Westbrook.