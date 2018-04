Nadal löste Federer an der Spitze ab - Thiem weiter Siebenter

Der rekonvaleszente Spanier Rafael Nadal hat von Roger Federer wieder die Spitze in der Tennis-Weltrangliste übernommen. Der Titelverteidiger aus der Schweiz war beim Masters-Turnier in Miami bereits in der zweiten Runde gescheitert. Miami-Sieger John Isner verbesserte sich vom 17. auf den neunten Rang, Finalverlierer Alexander Zverev aus Deutschland um eine Position auf Platz vier.

Der am Knöchel verletzte Niederösterreicher Dominic Thiem ist nach wie vor Siebenter.