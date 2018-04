Isner gewann Finale des Masters-Turniers in Miami

John Isner hat am Ostersonntag sein erstes Masters-1000 auf der ATP-Tennistour gewonnen. Der US-Amerikaner setzte sich beim mit 8,9 Mio. Dollar dotierten Turnier in Miami im Finale gegen den Deutschen Alexander Zverev mit 6:7(4),6:4,6:4 durch. Der 20-jährige Zverev vergab nach Satzführung zwar seinen ersten Turniersieg in diesem Jahr, verbesserte sich in der ATP-Weltrangliste aber auf Platz vier.

Isner entschied im vierten Versuch erstmals ein Duell mit dem deutschen Jungstar für sich. Der 32-Jährige, der im Halbfinale den zuletzt formstarken Argentinier Juan Martin del Potro ausgeschaltet hatte, agierte von Beginn an selbstbewusst und gewohnt wuchtig. Das spannende Match war von Beginn an völlig ausgeglichen.

Im ersten Durchgang brachten die beiden großgewachsenen Profis Zverev (1,98 m) und Isner (2,08 m) ihre Aufschlagsspiele durch und zeigten kaum Schwächen. Im daraus resultierenden Tiebreak erlaubte sich dann aber der in Florida lebende Isner zu viele Fehler, so dass Zverev beim Stand von 6:4 gleich seinen ersten Satzball nutzen konnte.

Auch im zweiten Satz blieb es ein offenes Duell. Isner wirkte zunächst angeschlagen, brachte seine berüchtigten Aufschlagspiele jedoch weiter durch. Beim Stand von 4:4 gelang ihm dann das erste Break des Endspiels zum 5:4. Mit dem Heimpublikum im Rücken holte er sich den nächsten Punkt und den Satzgewinn.

Im Entscheidungssatz behielt der Routinier die Überhand. Zverev bekam zusehends Schwierigkeiten und konnte sich am Ende nicht mehr steigern. Isner gelang erneut beim Stand von 5:4 ein Break, nach 2:30 Stunden nutzte er schließlich gleich seinen ersten Matchball.