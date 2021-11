Nach Sexismus-Debatte: Beach-Handballerinnen dürfen doch Hosen tragen

Vom Dachverband wurde die Aktion der Norwegerinnen im Sommer als "Fall unangemessener Bekleidung" deklariert. Was folgte, war eine Debatte über Sportbekleidung, die wohl so manche an den Geschichtsunterricht und die Diskussionen darüber, ob Frauen Hosen tragen dürfen, erinnert.

Auf den Social-Media-Plattformen wurde die damalige Entscheidung des IHF stark kritisiert. Auch Stars wie die US-Sängerin Pink wurden darauf aufmerksam. Pink zeigte sich stolz auf die Sportlerinnen, die "sich gegen die sehr sexistischen Regeln" widersetzten. Sie bot ihnen an, die Geldstrafe zu übernehmen. Die Summe überwies am Ende aber der norwegische Verband höchst persönlich an den europäischen Handball-Verband EHF.