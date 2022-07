Nach der WM ist vor der EM: Wasserspringer Alex Hart ist bereit für Rom

Die EM findet vom 11. bis 21. August statt und der junge Wiener will dort noch einmal „richtig angreifen“ und in die Top Ten. Das große Ziel sind die Olympischen Spiele 2024 in Paris. „Jeder Trainingsplan ist bereits darauf ausgerichtet.“

2019 zog Hart nach Amerika und studiert an der University of North Carolina Sports Administration. „Sport und Studium lassen sich perfekt verbinden. Das Leben dort ist wie in den Filmen.“

Das ausführliche TV-Interview mit Alex Hart gibt's hier: