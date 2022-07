Warum Männer unter den Taliban keine Muskeln mehr zeigen dürfen

Wie Fazels bester Freund. "Früher hat er viel mit den amerikanischen Soldaten zusammengearbeitet, nun konnte er endlich nach Amerika flüchten", sagt der 30-Jährige und freut sich, dass letzte Woche auch seine eigene Familie Afghanistan verlassen konnte. "Sie werden in die Türkei gehen und dort leben. Mein Vater hat ein Haus gekauft. Das hat lange gedauert."

Fazel erzählte, dass er mit fünf Jahren in Kabul mit Karate angefangen hat. "Ich kenne nichts anderes". Von 1996 bis 2001 beherrschten die Taliban schon einmal Teile des Landes. Nach ihrem Fall wurde Sport und vor allem Bodybuilding sehr beliebt. "Fitnessstudios sind aus der Erde geschossen, es gab viele professionelle und gute Bodybuilder." In Kabul seien die Bodybuilding-Studios damals schon viel schöner und moderner gewesen als in Österreich. "Wir hatten so viele gute Sportler. Das war einmal ein reiches Land, aber seit über 40 Jahren: Krieg. Ich will nicht mehr", sagt Fazel.