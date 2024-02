Nach den Knie-OPs: Alaba und Schwarz trainieren gemeinsam

Die Stammgäste beim Nobelitaliener "Il Convento" in der Innsbrucker Altstadt staunten am Montag-Abend nicht schlecht. Denn es gab prominenten Besuch. ÖFB-Teamkapitän David Alaba und Ski-Star Marco Schwarz teilten sich einen Tisch.

Das Zusammentreffen der beiden heimischen Sportstars in Innsbruck ist kein Zufall. David Alaba und Marco Schwarz eint das gleiche Schicksal:

Beide erlitten im Dezember einen Kreuzbandriss, beide wurden in der Privatklinik Hochrum von Chirurg Christian Fink operiert. Und beide absolvieren einen Teil der Reha in der Sporttherapie Huber und Mair in Innsbruck.