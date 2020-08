Nach 41 Jahren: Dadic & Co. brechen einen Uraltrekord

Als die Klubstaffel von TS Bregenz am 11. August 1979 in Innsbruck die 4 x 100 Meter in 45,88 Sekunden lief, hätte wohl auch niemand gedacht, dass diese Marke mehr als vier Jahrzehnte Bestand haben würde. Doch wie so viele andere österreichische Leichtathletik-Rekorde war auch diese Zeit lange unerreicht.