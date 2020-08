Heute vor 32 Jahren: Ein Rekord ohne Ablaufdatum

Die Berliner Mauer stand noch, Ayrton Senna war gerade unterwegs zu seinem ersten WM-Titel in der Formel 1, der ORF beendete sein Fernsehprogramm jeden Tag um Mitternacht noch mit der österreichischen Hymne, und der Bundespräsident hieß Kurt Waldheim.

Man muss schon weit in die Vergangenheit reisen,um auf den schnellsten Mann von Österreich zu stoßen: Am 15. August 1988 lief Andreas Berger beim Linzer Gugl-Meeting die 100 Meter in 10,15 Sekunden.

Seit damals hat dieser Rekord Bestand, und es ist bei weitem nicht die älteste Bestmarke in der heimischen Leichtathletik: In vielen Disziplinen sind die Leistungen aus den 1980er-Jahren bis heute unerreicht, an Karoline Käfers Zeit über die 400 Meter (50,62 Sek) etwa kam hierzulande seit 1977 keine mehr heran.