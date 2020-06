Siebenkampf-Ass Dadic: "Eine Olympiamedaille ist realistisch"

Traum Tokio

Heuer will sie sich so gut wie möglich präsentieren, schielt auch in Richtung Rekorde. Das große Ziel wartet erst nächstes Jahr. „Der Traum von einer Olympiamedaille ist riesig, Aber es ist auch realistisch, dass ich eine Olympia-Medaille machen kann. Wenn ich meine Leistungen heranziehe und schaue, was man für eine Medaille braucht, ist es im Bereich, was ich kann“, sagt die mehrfache Staatsmeisterin. Heuer wäre es ein gutes Jahr, um Sachen auszuprobieren. Ohne spezielle Schwerpunkte. „Gute Leistungen in allen Disziplinen machen erfolgreiche Mehrkämpferinnen aus. Ich will einfach konstante Leistungen bringen.“

Eine besondere Stütze war der Arbeitgeber. "Ich bin froh, beim Bundesheer eine Absicherung zu haben, das lässt dich anders trainieren." Wenn sie nicht gerade ihrer Profession nachkommt, schaut sich Dadic gerne Tennismatches an. "Es ist bewundernswert wie Rafael Nadal und Roger Federer mit Erfolg umgehen."