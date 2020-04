Ivona Dadic im Training: „Es ist ein reines Improvisieren“

Aufstieg

Ivona Dadic (*29. 12. 1993 in Wels) war 2012 die erste österreichische Olympia-Teilnehmerin im Siebenkampf. Sie holte u. a. Bronze bei der EM in Amsterdam 2016 und Silber bei der Hallen-WM in Birmingham 2018.

Rückschlag

Im Oktober 2019 startete Dadic in Topform in die Weltmeisterschaft in Doha, verletzte sich aber im ersten Bewerb (Hürdensprint). Bronze holte schließlich ÖLV-Kollegin Verena Preiner.