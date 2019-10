Wie Weißhaidinger bei der 17. WM die erste Herren-Medaille holte

Aufgegangen ist die Saat vor allem in der Südstadt, wo sich die beiden Trainingsmöglichkeiten von Weltformat aufgebaut haben. „Man hat gesehen, dass man in der Südstadt Weltklasse produzieren kann“, sagt Högler. „Wir leben eigentlich dort in dieser Hütte. Wir sehen uns zehn Stunden am Tag, und es wird uns nie langweilig.“

Jeden einzelnen der 20.000 Würfe im vergangenen Jahr hat Högler notiert, Schlüsse gezogen. „Ich habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert“, sagt er. „Im Maschinenbau ist ein Dreitausendstelmillimeter Ausschussware. Wir gehen das ähnlich an.“ So wird etwa genau analysiert, zu welchen Zeiten an welchen Körperteilen die Gefahr einer Verletzung besteht. „Im Maschinenbau wäre das die Sollbruchstelle.“ Dann wird präventiv gearbeitet. Es sei nämlich kein Glück gewesen, dass Weißhaidinger ein Jahr lang gesund gewesen sei. Es war einfach Arbeit und Analyse.