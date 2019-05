Mutiger Ausflug: Sportstars sprangen von der Europabrücke

Einige Athleten wie Bob-Vizeweltmeister Markus Treichl ("Ich mag eigentlich nichts, was mit Höhe zu tun hat") oder auch Rodler Nico Gleirscher mussten sich richtig überwinden, aber genau darum ging es auch bei dieser Veranstaltung der Österreichischen Sporthilfe. "Als Sportler steht man immer wieder vor ähnlichen Situationen, die einem den Puls höher schlagen lassen", erklärt Snowboard-Star Alessandro Hämmerle. "So grauslich dieses Gefühl oben auch ist, so herrlich ist es aber, wenn man den Schritt wagt und sich hinunterstützt."