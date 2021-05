Mountainbike-Weltcup: Laura Stigger musste geschwächt aufgeben

Aber auch den direkten Vergleich mit Stigger und auch den anderen Topfahrerinnen bräuchte sie in ihrer aktuellen Form nicht zu scheuen. Denn sogar ein stark besetztes Elitevorbereitungsrennen in der Schweiz hatte sie unlängst mit großem Vorsprung gewonnen, Stigger war da nicht am Start gewesen. Quasi als Trost für ihre wohl verpasste Mountainbike-Olympiaqualifikation könnte Mitterwallner in Tokio aber im Straßenrennen zum Einsatz kommen. Diesbezüglich ist noch keine Entscheidung über das ebenfalls einzige Frauen-Ticket durch den ÖRV gefallen. Jene im Mountainbike soll zu Wochenbeginn getroffen werden.

Der Elitesieg in Nove Mesto ging erneut mit großem Vorsprung an die 21-jährige Französin Loana Lecomte. Die Männer mit den österreichischen Olympia-Aspiranten um Max Foidl und Karl Markt sind am Nachmittag im Einsatz.