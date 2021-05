Der Giro d’Italia verliert den Topsprinter und feiert einen 25-Jährigen aus Lyon

Radsport. Der 104. Giro d’Italia blieb auch am achten Tag turbulent: Keine 50 Kilometer waren am Samstag absolviert, da war ein zweifacher Etappensieger Geschichte: Der Australier Caleb Ewan verlor den Anschluss ans dahinrasende Feld und sah keine Chance mehr, die Lücke auf dem schweren Parcours mit 3.000 Höhenmetern zu schließen. Weil den Führenden der Punktewertung auch noch Knieprobleme plagten, stieg der 26-Jährige ins Teamauto von Lotto Soudal und beendete den Giro, was er sowieso geplant hatte, um bei der Tour de France in Bestform zu sein.

Gut zehn Kilometer später hatte sich dann endlich eine Ausreißergruppe gebildet, das beruhigte das Geschehen. Gemeinsam wurde der höchste Punkt des Tages – die Bocca della Selva (1.387 Meter) – erklommen.