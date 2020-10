Mountainbike: Die kranke WM-Mitfavoritin Laura Stigger reist ab

Mitfavoritin Laura Stigger fällt nach ihrem krankheitsbedingten Rückzug vor der Mixed-Staffel auch für das U23-Rennen der Mountainbike-Heim-WM in Leogang am Samstag aus. Das gab der Österreichische Radsport-Verband bekannt. Der Zustand der an einer Magen-Darm-Erkrankung laborierenden Tirolerin habe sich nicht gebessert, in Absprache mit dem medizinischen Personal und dem Betreuerteam sei sie vorzeitig abgereist, hieß es.