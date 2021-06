Mountainbike-Ass Laura Stigger fährt in Leogang aufs Weltcup-Podest

Die Serie hält

In der U-23-Klasse feierte Mona Mitterwallner den dritten Sieg in Serie und bestätigte damit ihre Hochform; in der allgemeinen Klasse darf die 19-jährige Landsfrau von Laura Stigger ja noch nicht starten.

Bereits am Samstag hatte das österreichische Team dank Valentina Hölls zweitem Rang im Downhill einen guten Grund für Jubel.