Zwei Jubiläen in Istanbul: 83.166 Runden und 407.046 Kilometer

Red Bull Racing tritt am Sonntag in Istanbul (Start um 11.10 Uhr MEZ) zum 300. Mal bei einem Großen Preis an. Nur zehn Rennställe in der Geschichte der Formel 1 kommen auf mehr Starts. Mit 499 GP-Teilnahmen liegt Sauber auf Platz fünf hinter Ferrari (1.004), McLaren (876), Williams (824) und Lotus (604).

Sauber hat 247.525 Kilometer zurückgelegt, Red Bull immerhin 159.521. Die Sauber-Boliden sind dafür 51.587 Runden im Kreis gefahren, Red Bull 31.609. Einige Eckpunkte aus den Rennstall-Geschichten.