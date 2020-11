26 Jahre nach erstem WM-Sieg: Schumachers Titel-Rekord wackelt

Am 13. November 1994 ging der Deutsche in Australien mit nur einem WM-Punkt Vorsprung auf Damon Hill ins letzte Saisonrennen. In der 36. Runde rutschte Schumacher in Adelaide von der Strecke, blieb aber knapp vor Hill. In der nächsten Rechtskurve versuchte Hill, innen vorbeizukommen, der Deutsche blieb auf der Ideallinie. Die Wagen berührten einander, Schumacher flog über Hills Vorderrad und landete im Reifenstapel. Hill fuhr noch an die Box, eine Radaufhängung war gebrochen. Hill gab das Rennen auf, Schumacher war Weltmeister.