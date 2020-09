Der Beste aller Zeiten? Hamilton jagt nächsten Schumacher-Rekord

Was Schumacher dazu sagen würde, dass ihm Hamilton die Rekorde entreißt, weiß niemand genau. Doch niemand kennt Michael Schumacher so gut wie seine Frau und sein Sohn Mick. „Mein Vater hat immer gesagt, Rekorde sind da, um gebrochen zu werden“, sagte der Formel-2-Pilot, der gestern das Rennen in Sotschi gewann und die Gesamtführung übernahm. „Das ist natürlich gut für unseren Sport.“ Denn Hamilton drängt den Sport in das Rampenlicht – und „irgendwann wird auch er der Gejagte sein“, sagt Mick Schumacher: „Ich schätze, als nächstes würde es dann an mir liegen, wenn ich den Sprung in die Formel 1 schaffe, das zu durchbrechen.“