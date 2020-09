Formel 1: Hamilton geht von der Pole Position aus auf Rekordjagd

Der Rest war dann Formsache. In der Phase Q3 spielte Hamilton dann all seine Klasse aus und fuhr zur Pole Position. "Das war eines der verrücktesten Qualifyings meiner Karriere", sagte der WM-Leader, der am Sonntag einen Angriff auf den Rekord von Michael Schumacher macht.

Der Deutsche hat in seiner Laufbahn 91 Rennen gewonnen, Lewis Hamilton hält aktuell bei 90 Siegen.