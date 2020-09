Schweiger, Säufer und Weltmeister: Formel-1-Rekordmann Räikkönen

Mit seinen 40 Jahren ist Räikkönen der mit Abstand Älteste im Fahrerfeld. Und für viele Fans ist er der Coolste. Mittlerweile weiß man, dass er das Image des unantastbaren Individualisten pflegt; er gilt als einer der letzten bösen Buben in der brav gewordenen Welt der Formel 1; seinen Job sieht er ganz pragmatisch: „Ich habe mich für Motorsport entschieden, weil ich da nicht so früh aufstehen muss“, sagte er einmal. Auf Social Media hält er sich zurück, Medientermine sind für ihn „Bullshit“. Was andere über ihn denken? „Ist mir egal.“ Auf seinen Spitznamen „Iceman“ ist er stolz. Als er bei McLaren fuhr, ließ er den Schriftzug auf seinen Helm lackieren.

Aus sich heraus geht Räikkönen nur im Formel-1-Auto und (zumindest früher) auf Partys. Er fuhr in einem Gorilla-Kostüm ein Speedboot-Rennen, er fiel in Monaco betrunken von einer Yacht, er schlief nach einer Party mit einem aufblasbaren Delfin in der Hand auf einer Parkbank. In seiner Biografie gab er zu, einmal mehr als zwei Wochen durchgehend betrunken gewesen zu sein – kurz nachdem er 2012 sein Comeback gefeiert hatte.