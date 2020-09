Formel 1: Räikkönen lästert über Hamiltons Outfit

Unter dem Titel "Die Evolution eines Formel-1-Fahrers" ist links ein trinkender James Hunt mit Zigarette und nacktem Oberkörper zu sehen, während rechts Hamilton mit dem Roller und zumindest gewöhnungsbedürftigem Styling abgebildet ist.

Doch alle Hoffnung sei noch nicht verloren, schreibt Räikkönen in einem zweiten Beitrag, der ihn mit Zigarette zeigt - und in zumindest angeheitertem Zustand. Der sonst so schweigsame Räikkönen gilt in der Formel 1 als einer der letzten wilden Buben. In seiner Biografie gab er zu, einmal mehr als zwei Wochen durchgehend betrunken gewesen zu sein - kurz nachdem er 2012 sein Comeback in der Formel 1 gefeiert hat.