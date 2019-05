Ein Mann, ein Wort: Wie Schweiger Kimi von sich reden macht

Selbstverständlich gibt es auch dumme Fragen. Wer diese These bestätigt haben will, der braucht nur Kimi Räikkönen aufzusuchen. Ein Brite hat es erst gestern wieder versucht am Circuit de Catalunya, wo am Sonntag (15.10 Uhr) die Formel 1 ihre Europatournee startet.

Auf die Frage, warum gerade Räikkönen eine der wenigen Ausnahmeerscheinungen im Fahrerlager sei und selbst beim mäßig erfolgreichen und bedingt glamourösen Alfa-Romeo-Rennstall (vormals Sauber) die Masse anziehe, antwortete der bald 40-Jährige: „Das müsst ihr euch schon selbst fragen. Ich zwinge euch ja nicht, hier vor mir zu sitzen.“ Kaum hat er den Satz beendet, geschieht etwas Seltenes: Kimi Räikkönen lächelt. Enge Beobachter sagen, er tue das in dieser Saison besonders oft.

Die vier Zielankünfte in den Punkterängen in den ersten vier Rennen sind nicht allein verantwortlich für das neue Glück. „Ich habe einfach auch mehr Zeit für mich“, sagt er. Das Ende seines Engagements bei Ferrari, wo Druck und Missgunst ständige Beifahrer sind, hat offenbar befreiend gewirkt. Auch in diesem Punkt unterscheidet sich Finnlands erfolgreichster Grand-Prix-Pilot (21 Siege) von der Mehrheit seiner Rennfahrerkollegen, für die ein Sitzplatz im roten Renner einem Lebenstraum gleichkommt.