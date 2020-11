Nach erstem Istanbul-Training: "Es ist schlimmer als auf Eis"

Zwei Jubiläen

Verstappen liegt in der WM-Wertung 120 Punkte hinter Hamilton auf Rang drei. Im ersten Istanbul-Training war er in 1:35,077 Minuten der Schnellste. Eine zweite Einheit steht am Freitagnachmittag (13.00 Uhr MEZ) noch auf dem Programm. Der Start in das Jubiläumswochenende verlief für Red Bull jedenfalls vielversprechend. Der österreichisch-englische Rennstall bestreitet in der Türkei seinen 300. Grand Prix seit der Übernahme von Jaguar Ende 2004.

Für den Konkurrenten Sauber, der mittlerweile unter dem Titelsponsor Alfa Romeo firmiert, ist es sogar bereits das 500. Rennen. "Es ist eine tolle Zahl. Für ein Privatteam ist das eine lange Zeit, hier zu überleben", sagte der Finne Kimi Räikkönen, der auch im kommenden Jahr für die Schweizer fährt.

Mit Problemen hatten in der ersten Einheit in Istanbul fast alle Piloten zu kämpfen. "Es ist schlimmer als auf Eis. Ich kann nicht mal auf der Geraden Vollgas geben", beklagte sich McLarens Lando Norris. Erst gegen Ende des Trainings verbesserte sich die Situation etwas, und die Fahrzeuge hatten auf der Strecke mehr Grip. Der Asphalt war in diesem Jahr kurzfristig neu aufgetragen worden, da das Rennen am Bosporus erst aufgrund der Coronavirus-Pandemie in den Kalender gerutscht war.