Hamilton jagt Schumachers Titel-Rekord: "Wäre unglaublich stolz"

Die mögliche Einstellung des Titelrekords von Michael Schumacher in der Formel 1 lässt Lewis Hamilton nicht kalt. Der 35-jährige Mercedes-Pilot kann am Sonntag beim Großen Preis der Türkei seinen siebenten WM-Titel holen. "Ich wäre unglaublich stolz, mit einer Ikone wie Michael Schumacher gleichzuziehen", sagte der Superstar der Motorsport-Königsklasse am Donnerstag bei einer Pressekonferenz auf dem Kurs bei Istanbul.

Er hat vor dem Rennen 85 Punkte Vorsprung auf seinen Mercedes-Teamkollegen Valtteri Bottas, bei 78 Zählern nach dem Grand Prix ist ihm der Titel nicht mehr zu nehmen. "Ich will versuchen, die Titelentscheidung so lange hinauszuzögern wie möglich", betonte der 31-jährige Finne.