Wie Red Bull den Traum von Dietrich Mateschitz realisieren will

Dass der niederländische Hoffnungsträger siegessicher wie noch nie in die am 15. März in Melbourne beginnende Saison geht, hänge auch mit seinem neuen Dienstwagen zusammen, wie der Grazer Helmut Marko betont: „Er hat gesehen, welches Auto er bekommt.“

Der langjährige Motorsportberater des Konzerns sitzt vergangenen Freitagabend im zweiten Stock im Salzburger Hangar-7, wo wenig später der neue Bolide von Alpha Tauri, dem Zweitteam von Red Bull, präsentiert werden wird.

Auf der Bühne laufen gerade die letzten Vorbereitungen für eine Modeschau, die im Zentrum der Präsentation steht. Marko, 76, kann wenig mit der aufwendigen Inszenierung anfangen. Den Grazer interessiert seit jeher nur eines an der Formel 1: die Rundenzeit(en).