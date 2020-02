Mercedes will Lewis Hamilton mit einer Rekordgage halten

Schon in diesem Jahr kann Lewis Hamilton zum allergrößten Piloten der Formel 1 aufsteigen. Gewinnt der Brite in der am 15. März in Melbourne startenden Saison sieben oder mehr Grands Prix und kürt er sich am Ende zum siebenten Mal zum Weltmeister, hat er Michael Schumacher eingeholt.

Video: So hat sich der Silberpfeil seit 2010 verändert