Ferrari enthüllte die Rote Göttin

Um exakt 18.56 Uhr war es so weit. Ferrari, der berühmteste Rennwagenbauer der Welt, präsentierte im Theater Romolo Valli in Reggio Emilia das Formel-1-Auto für die Saison 2020. Sebastian Vettel und Charles Leclerc sollen mit dem SF 1000 um den Titel fahren. Der Name ist eine Anlehnung an den 1000. Grand Prix, den die Scuderia in diesem Jahr bestreiten wird.

Dass der aktuelle Ferrari wieder im traditionellen Rot erstrahlt, ist keine Überraschung. "Aber mir scheint er heuer noch mehr rot als im Vorjahr", schwärmte WM-Hoffnungsträger Sebastian Vettel. " Ferrari hat einen Teil der italienischen Geschichte geschrieben. Mir gefällt das Auto sehr gut. Man hat sehr viele schlaue Lösungen gefunden und ich bin überzeugt, dass wir einen Schritt nach vorne gemacht haben. Ich kann es kaum erwarten, dass ich damit fahren darf."