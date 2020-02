Die Formel 1 eröffnet den teuersten Laufsteg der Welt

Es ist noch keine Runde gefahren im Formel-1-Jahr 2020, da herrscht bei Ferrari schon Theater. Der Rennstall stellte am Dienstagabend seinen neuen Boliden im Schauspielhaus Romolo Valli vor. Zumindest bei der Präsentation war die Scuderia der Konkurrenz voraus. Am 15. März wird in Melbourne die Saison eröffnet. Das gilt es zu wissen.

Wie sieht der Rennkalender aus?

Geplant ist mit 22 Rennen die längste Saison der Geschichte – sofern der Grand Prix von China stattfindet. Über dem für 19. April geplanten Rennen schwebt aufgrund des Coronavirus’ ein Fragezeichen. Neben einer Absage steht auch eine Verlegung in den Herbst im Raum. Neu sind zwei Schauplätze: Am 5. April werden erstmals in Vietnam WM-Punkte vergeben, Zandvoort ( NED) feiert ein Comeback. Der Grand Prix in Spielberg findet am 5. Juli statt. Das Rennen in Deutschland ist Geschichte.