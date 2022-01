Wie eine Frau bei der Dakar alle Männer in die Wüste schickt

„Ich bin aus meiner Komfortzone geflüchtet und werde in diesem Jahr vor allem viel lernen müssen.“ Ihre Fähigkeiten in der Navigation liegen bereits auf allerhöchstem Niveau. Doch die sind jetzt nicht mehr so wichtig, denn im Auto wird sie von einem Beifahrer unterstützt. Zusammen mit Maurizio Gerini fährt sie im Mini All4 Racing, auch der Italiener trat zuletzt bei der Dakar mit dem Motorrad an. Am gestrigen Ruhetag lag das Duo auf Platz 26 des Klassements, 77 Autos waren noch im Rennen.