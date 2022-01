Rallye Dakar: Etappe abgebrochen, Walkner bleibt Zweiter

Die sechste Etappe der Rallye Dakar am Freitag wurde vom Veranstalter bei Kilometer 160 abgebrochen. Dies begründete die Rennleitung in einer offiziellen Stellungnahme mit einer zu kaputten und gefährlichen Piste. Zuvor hatte es einige schwere Stürze gegeben. Matthias Walkner lag zum Zeitpunkt des Abbruchs auf Platz zwei der Tageswertung, die offiziellen Resultate könnten erst am Ruhetag am Samstag bekannt gegeben werden.

Für Walkner hat diese Entscheidung auch eine große taktische Auswirkung, so konnte er seine hintere Startnummer am Freitag kaum nutzen, um wie geplant Zeit gutzumachen, müsste aber nach dem Ruhetag als möglicher Zweiter in das Rennen gehen und würde durch die Vorausnavigation einen gravierenden Zeitverlust riskieren.