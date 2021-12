Matthias Walkner: Eine neue Liebe für das große Abenteuer

Mit seiner Alten war Matthias Walkner rundum zufrieden. Nur ganz selten hat sie den 35-jährigen Salzburger im Stich gelassen. „Vielleicht war ich über-kritisch, dass ich mich von ihr getrennt habe“, sagt er. „Die Entscheidung war nicht leicht, denn sie hat definitiv auch ihre Vorzüge gehabt.“

Jedenfalls hat sich der Salzburger für sein aktuelles Abenteuer für die Neue entschieden. Bei der Dakar 2022, die am 1. Jänner mit dem Prolog in Saudi-Arabien startet, wird er mit der komplett neu aufgebauten KTM 450 Rallye an den Start gehen.