6-Stunden-Rennen von Spa: Kurzweil auf der Langstrecke

So erlebten die sechs Stunden von Spa mehrere Safety-Car-Phasen, eine Rote Flagge (Rennabbruch nach Crash auf der Kemmel Straight) und am Ende einen zweifachen Porsche-Doppelsieg: in der Hypercar- als auch in der GT-Klasse. Dort siegte der Niederösterreicher Richard Lietz dank eines Überholmanövers in der letzten von 130 Runden vor seinem Steirer Teamkollegen Klaus Bachler.