Bis zu 2 Millionen Euro: Michael Schumachers Uhren werden versteigert

30 Jahre nach dem ersten Formel-1-Sieg von Michael Schumacher werden aus seinem Besitz in Genf acht Uhren versteigert. Der deutsche Rennfahrer hat Uhren gesammelt und besitzt seltene Stücke, die von den besten Uhrmachern der Welt teils eigens für ihn angefertigt wurden. Die Auktion findet am Montag (13.5.) in Genf statt.

Schumachers Uhrensammlung sei recht umfangreich, sagte Christie's Uhrenspezialist Alexandre Gouverneyre der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag in Genf. "Die Familie denkt, dass diese Stücke in Sammlungen besser aufgehoben sind." Andere Chronometer, die Schumacher oft getragen habe und die deshalb mit persönlichen Erinnerungen verbunden seien, blieben in Familienbesitz.