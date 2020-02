Warum Österreich in der Formel 1 Thema bleibt

Der neue Bolide von Alpha Tauri wurde am Freitag im Hangar-7 in Salzburg vorgestellt, jener von Racing Point gestern in Mondsee, in der Zentrale des österreichischen Sponsors BWT. Allerdings zeigte das Team vorerst nur ein umlackiertes Modell der Vorsaison. Das aktuelle Auto ist schon auf dem Weg zum Circuit de Barcelona-Catalunya, wo am Mittwoch die Testfahrten beginnen. Saisonstart ist am 15. März in Melbourne.