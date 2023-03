Warum Verstappen vor dem Saisonstart ordentlich abspecken musste

P├╝nktlich vor dem Saisonauftakt hat Max Verstappen wieder abgenommen. Der Formel-1-Star aus den Niederlanden hatte sich in der Winterpause wie ├╝blich gehen lassen und diesmal zehn Kilo (!) angefuttert. Doch ab sofort will er nur noch Mr. Uners├Ąttlich am Asphalt sein. "Meine Lieblingszahl ist drei, also werden wir unser Bestes geben, um den dritten Titel zu gewinnen", verk├╝ndete Verstappen vor dem ersten Grand Prix des Jahres am Sonntag (16.00 Uhr MEZ/ServusTV, Sky) in Bahrain.