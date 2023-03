Formel 1: Schwarz statt Silber - bei Mercedes ist der Lack ab

"Es fühlt sich jedenfalls nicht an wie zehn Jahre, es fühlt sich an wie gestern, als ich im Jänner 2013 zum ersten Mal die Büros betreten habe", erzählte der Wiener, der bei Mercedes die Nachfolge von Norbert Haug angetreten hatte. 2014 begann dann eine knappe Dekade der Vorherrschaft in der Formel 1 mit letztlich acht gewonnen Konstrukteurs-Weltmeisterschaften und sieben Titeln auf Fahrer-Seite. 2022 fiel das Team nach der Einführung neuer Design-Regeln jedoch auf Platz drei hinter Red Bull und Ferrari zurück, durch George Russell in Brasilien gelang nur ein Saisonsieg.

Die Überlegungen

Das klare Ziel war, in dieser Saison die Lücke wieder zu schließen. "Der W13 hat so viel Performance gehabt, die wir nie herausholen konnten. Daher haben wir versucht, all das Gute des W13 zu behalten, während wir uns um die Schwächen kümmern", umriss Wolff den Mindset bei der Entwicklung des Nachfolgemodells. "Unser Auto ist am Ende der Saison sehr gut gelaufen, aber bei manchen Kursen hatten wir noch immer das berühmte 'Bouncing', und das Auto hat den Fahrern nie genug Feedback gegeben, dass sie in der Lage gewesen wären, wirklich hart zu attackieren."