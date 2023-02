Heftige Diskussion um die freie Meinungsäußerung in der Formel 1

Bevor am Donnerstag die Formel-1-Autos zu den ersten Testfahrten in Bahrain ausrollen, präzisierte die FIA ihre Richtlinien dazu, was Fahrer zu Politik und Religion sagen dürfen und was nicht.

Der Automobil-Weltverband bekräftigt, dass es selbstverständlich allen Fahrern freistehe, ihre Überzeugungen zu äußern, allerdings nicht jederzeit. Denn für die Zeit des „sportlichen Wettbewerbs“ gilt, dass sie für bestimmte Themen zuvor eine schriftliche Genehmigung einholen müssen. Sollte Lewis Hamilton wieder mit einem Helm in Regenbogenfarben starten wollen, müsste er demnach dafür ansuchen.