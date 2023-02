Formel 1: Zidane wird als Botschafter ein Teil des Alpine-Teams

Alpine-Pilot Fahrer Pierre Gasly, der als Neuzugang mit der Nummer 10 am Auto fahren wird, erklärte in Anwesenheit Zidanes, er sei nur die beste nicht pensionierte Nummer 10 im Gebäude. "Er ist eines meiner Idole, seit ich ein Kind war", sagte er über seinen Landsmann. "Ich habe mit fünf Jahren angefangen, Fußball zu spielen, und wollte immer sein Trikot tragen, wenn ich zum Training ging. Als ich ihn heute als Botschafter sah und vor der Veranstaltung etwas Zeit hinter der Bühne verbrachte, überfiel ich ihn mit Millionen von Fragen über seine Karriere", so Gasly.