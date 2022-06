Von Schumacher bis Verstappen: Im Familien-Auto in der Formel 1

Dass das Rennfahrer-Talent nicht immer von Generation zu Generation √ľbergeht, zeigt der Fall der Familie Piquet. Mit drei WM-Triumphen (1981, 1983, 1987) z√§hlt der Brasilianer Nelson Piquet zu den Allzeitgr√∂√üen der Formel 1.

Nelson Piquet jun. sorgte in seiner Zeit in der K√∂nigsklasse vor allem durch einen Crash f√ľr Aufsehen: 2008 verursachte er in Singapur absichtlich einen Unfall, um eine Safety-Car-Phase zu erzwingen, und verhalf seinem Teamkollegen Fernando Alonso zum Sieg. In der Formel 1 war Piquet junior danach ge√§chtet, in der Formel E wandelte er auf den Spuren seines Vaters und wurde 2015 Weltmeister.