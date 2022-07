Video: Wilder Unfall beim Langstreckenrennen in Monza

Viel wurde bei der Formel 1 in Spielberg über die Streckenbegrenzungen diskutiert. Ein Überfahren der weißen Linie führte zu einer Verwarnung und danach zu einer Zeitstrafe.

Den Fans gefiel es nicht. Mehrmals gefordert wurde der Einsatz der Sausage Curbs, der hohen Randsteine, deren Überfahren viel Unruhe in die Fahrzeuge bringt.

Überschlag

Wie gefährlich Curbs sein können, zeigte sich am Wochenende beim 6-Stunden-Rennen von Monza. Henrique Chaves verlor in einer Schikane die Kontrolle über seinen TF Sport Aston Martin, rutschte über die Curbs und überschlug sich. Sein Auto rutschte auf dem Dach über die Strecke und kam dann am Streckenrand zum Stehen.

Der Portugiese blieb unverletzt und stieg aus eigener Kraft aus dem Wagen.