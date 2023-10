Strafen bis zu 1 Million Euro: Die Formel-1-Stars laufen Sturm

Mercedes-Teamkollege Lewis Hamilton war zuletzt nach seinem Ausfall in Katar zu 50 000 Euro Strafe für das Überqueren der Strecke während des Rennens verdonnert worden.

50.000 Euro fürs Auto anfassen

Weltmeister Max Verstappen wurde zu einem Bußgeld in gleicher Höhe verurteilt, weil er 2021 in Brasilien regelwidrig den Heckflügel an Hamiltons Mercedes angefasst hatte. „Wenn das 50 000 Euro kostet, würde ich gern wissen, was man für eine Million machen muss“, sagte der Niederländer.