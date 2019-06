Spielberg erstmals ohne Lauda: "Ohne ihn fühlt es sich komisch an"

Lewis Hamilton und Valtteri Bottas wachen neben der Ortstafel von Großkrut. Daneben steht ein fadisiert dreinblickender Max Verstappen, dahinter zelebrieren die Männer aus dem kleinen niederösterreichischen Ort ihr Formel-1-Wochenende. Ganz oben, am höchsten Punkt des Campingplatzes über dem Kattigar-Hof, unmittelbar neben der Rennstrecke.

Die lebensgroßen Rennfahrer sind Attrappen aus Karton, die Männer dahinter sind echt. Nicht zu übersehen, schon gar nicht zu überhören. Eine professionelle Soundanlage haben sie dieses Mal ebenso mitgenommen wie ihre Ortstafel, ein riesiges Partyzelt (!), einen Swimmingpool (!!) und zwei (!!!) tonnenschwere LKW. An einem davon ist der Schwenkarm so hoch wie möglich ausgefahren. Und daran hängt wie jedes Jahr an einer Kette, praktisch über dem Red-Bull-Ring, ein übergroßer Mercedes-Stern.

Heuer wurde dem Stern eine große rote Kappe aufgesetzt mit dem Schriftzug „NIKI“.