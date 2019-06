Kolumne Anstoß: Exotisches aus dem Murtal

Da ist natürlich etwas Wahres dran. Der Murtaler Charme hat etwas Einzigartiges für das Gros der Renngemeinde. In einer globalisierten Welt wirkt die Frottee-Bettwäsche im Fohnsdorfer Bauernhof exotischer als die Junior-Suite im Four Seasons in Abu Dhabi. In die allumfassende Kritik am schwindenden Unterhaltungswert der Raserei stimmt Renn-Österreich – nicht zu unrecht – nur zaghaft ein. Es ist Jammern auf hohem Niveau. Die professionelle Arbeitsweise sowie die aktuell vorgelebte Gabe zur Selbstreflexion stünde einigen Sportarten gut zu Gesicht.

Stichwort Dominanz: Mit Seriensiegen kann gerade die Skination Nummer eins problemlos leben. Und Weltmeister-Ehren nimmt man ohnehin dankend entgegen. Red Bull und Mercedes, die Weltmeister-Mannschaften der letzten neun Jahre, sind seit Jahren fest in österreichischer Hand.

Tu felix Austria, fahre!