Ski-Star Svindal bejubelte seinen ersten Sieg als Rennfahrer

Auch nach seiner Ski-Karriere gibt der zweifache Olympiasieger und f├╝nffache Weltmeister Gas. Aksel Lund Svindal nimmt am skandinavischen Sprint-Challenge-Cup teil. Und dass er hinter dem Steuer ├Ąhnlich gute Figur macht, wie auf den Brettl'n, zeigte der 39-J├Ąhrige am Wochenende beim Auftaktrennen in Anderstorp.