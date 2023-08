Rekord im Heimrennen von Verstappen: Das Wochenende im Rückspiegel

Charles Leclerc: Der Monegasse kommt in dieser WM-Saison nicht in die Gänge. Im Qualifying war er nach einem Fahrfehler in die Bande gekracht, im Rennen ließ ihn dann die Ferrari-Boxencrew im Stich. Als Leclerc zum Reifenwechsel vorfuhr, waren keine Reifen da. Der Ausfall passt perfekt in das Bild, das er und Ferrari abgeben.

Logan Sargeant: Erstmals seit 1993 durfte wieder einmal ein US-Pilot einen Grand Prix aus den Top Ten in Angriff nehmen, doch Logan Sargeant konnte die gute Ausgangsposition nicht nutzen. Der 22-Jährige fabrizierte einen Crash, der eine Safety-Car-Phase notwendig machte. Schon am Samstag hatte Sargeant seinen Williams in der Wand „geparkt“. Seine erste Saison in der Formel 1 könnte auch schon wieder die letzte gewesen sein.