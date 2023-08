Rekordjagd in der Formel 1: So dominant ist Red-Bull-Star Verstappen

Damit liegt er derzeit deutlich über jenem Bestwert (72,2 Prozent), den Siebenfach-Weltmeister Michael Schumacher 2004 markierte. Selbst in jenen beiden Rennen, die der Niederländer nicht gewann, fuhr er hinter Teamkollegen Sergio Pérez als Zweiter über die Ziellinie.

Kein Wunder also, dass Verstappen auch bei den Führungsrunden eine Klasse für sich ist: Der Red-Bull-Pilot lag 568 von 724 Runden voran. Weshalb Verstappen in der WM-Wertung auch fast ohne Gegenwehr in Richtung drittem Titel-Gewinn steuert.