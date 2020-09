Pressestimmen: "Nur noch Spott für Ferrari-Schrott"

Die französischen Medien überschlagen sich vor Begeisterung über den neuen Helden, während in Italien der Jammer über Ferrari immer größer wird. Beim Heimrennen in Monza kamen beide Boliden nicht ins Ziel. Ein Blick in den Pressespiegel.

FRANKREICH

Le Figaro: „Pierre Gasly bringt Frankreich zurück an die Spitze der Formel 1. Wer hätte gedacht, dass Frankreich am 6. September 2020 einen neuen Sieger in der Formel 1 feiern würde? Mehr als 24 Jahre nach Olivier Panis' Kunststück in Monaco am 19. Mai 1996 erklang die Marseillaise an diesen Sonntag am Ende eines Großen Preises von Italien, der voller überraschender Wendungen und unerträglicher Spannung war.“



ITALIEN

La Repubblica: „Doppeltes Aus für die Ferraris in Monza, was seit 1995 (Alesi-Berger) nicht mehr passiert ist. Nach katastrophalen Qualifikationen bietet das Heimrennen (...) das gleiche Bild für Maranello wie der letzte Große Preis: ein Debakel.“

Corriere dello Sport: „Albtraum für Ferrari: Ein doppelter Rückzug. Heldentat von Gasly. Der Große Preis von Italien war unglaublich!“